النائب العام: الفصائل الفلسطينية عنصر أساس لتعزيز الإجماع الوطني

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار د. محمد النحال، خلال استقباله لوفد قيادة حركة المجاهدين يرأسهم الأمين العام للحركة د. أسعد أبو شريعة "أبو الشيخ"، على تعزيز التوافق على الإجماع الوطني، والامتثال لسيادة القانون، وإنفاذ القرارات القضائية، وإجراءات النيابة العامة بحق العابثين بأمن المواطنين، والحرص على السلم الأهلي؛ في سبيل تعزيز الاستقرار المجتمعي، وتمتين الجبهة الداخلية، وتوطيد العلاقة بين المؤسسة الرسمية وفصائل المقاومة.



ومن جانبه بارك أبو الشيخ للنائب العام توليه المنصب الجديد وتمنى من الله عزوجل له العون على تحمل الأمانة وبارك جهوده في خدمة المجتمع، مثمناً الدور الهام الذي تقوم به النيابة العامة في الحفاظ على النظام العام وفرض سيدة القانون. وعلى أهمية التعاون المشترك بين النيابة العامة وفصائل المقاومة الاستقرار المجتمعي، مضيفاً أن النظام العام الذي تقوم به النيابة العامة يحفظ جبهتنا الداخلية والتي هي حصن وحامية لظهر المقاومة