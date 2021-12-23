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لجنة التنمية العمرانية بالحكم المحلي تعقد اجتماعها الأول بحضور خبراء

23 كانون أول / ديسمبر 2021 01:16

لجنة التنمية العمرانية بالحكم المحلي تعقد اجتماعها الأول بحضور خبراء
لجنة التنمية العمرانية بالحكم المحلي تعقد اجتماعها الأول بحضور خبراء

غزة- الرأي

عقدت لجنة قطاع التنمية العمرانية المنبثقة عن لجنة تحديث المخطط الإقليمي اجتماعها الأول، بحضور كلا من م.غسان الوحيدي رئيس اللجنة وم.أمل محيسن منسق اللجنة والخبراء الخارجيون البروفيسور فريد القيق والدكتور محمد الكحلوت وم.ايناس الرنتيسي وم.وائل شحادة.

حيث تم مناقشة استراتيجيات التنمية العمرانية المستقبلية في قطاع غزة من واقع المخطط التنموي الوطني لتحقيق الإنسجام الكامل بين السياسات العمرانية على كامل المستويات.

ودار النقاش حول المفاضلة بين بديلين أساسيين: إما الإستمرار في العمل وفق التوجهات الأساسية لرؤية المخطط الإقليمي السابق أو تبني الرؤية المكانية لمشروع (غزة – بوابة فلسطين إلى العالم). 

وتأتي المفاضلة بين هذين البديلين في ضوء أن الكثير من توجهات التنمية العمرانية السابقة وخلال العشرين سنة الماضية لم يتم تنفيذها نتيجة الأوضاع غير المستقرة في القطاع.

وتم مناقشة البدائل والسيناريوهات المتاحة بخصوص مختلف القطاعات التنموية والمشاريع الإستراتيجية في قطاع غزة مع التوصية بضرورة الإستماع إلى صناع القرار السياسي في غزة في المراحل المقبلة من المشروع لما للوضع السياسي والأمني من أثر كبير في رسم السياسات التخطيطية والتنموية والإستراتيجية في قطاع غزة.

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