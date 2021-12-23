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المستشار المدهون يستقبل وفداً من الإدارة العامة للأمن والحماية

23 كانون أول / ديسمبر 2021 01:26

المستشار المدهون يستقبل وفداً من الإدارة العامة للأمن والحماية
المستشار المدهون يستقبل وفداً من الإدارة العامة للأمن والحماية

غزة- الرأي

استقبل المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفداً من الإدارة العامة للأمن والحماية، يرأسه العقيد أيمن كباجة مساعد مدير عام جهاز الأمن الداخلي، وبرفقته المقدم عماد البرنية، مدير إدارة الأمن والحماية، وعدد من مسؤولي الإدارة، وذلك لتهنئة رئيس المجلس بتوليه منصبه الجديد.


من جهته، قال المستشار المدهون " لدينا العديد من الكفاءات والقدرات القضائية والإدارية التي نفخر بها، وسنستمر في تطوير قدراتهم لمواكبة التطور المجتمعي، والحفاظ على مكانتهم الوظيفية، لأن الأمان الوظيفي يؤدي للاستقلالية والنزاهة". وأردف المستشار المدهون "صون كرامة وهيبة القاضي والحفاظ على أمنه واجب علينا، ويجب أن تخضع الحاجة الأمنية لاعتبارات موضوعية".


من جانبه هنأ العقيد كباجة والوفد المرافق له رئيس المجلس على توليه منصبه الجديد متمنياً له التوفيق والسداد وأن يعود ذلك بالنفع على المواطنين للتخفيف من معاناته.

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