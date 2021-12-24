أرشافين يضرب أتلتيكو مدريد فى كأس ستاد

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

مباريات أتلتيكو مدريد الإسبانى مع أرسنال الانجليزى دائما تتسم بالندية والقوة وشهدت مباراة جمعت الفريقين إحراز الروسى أندريه أرشافين، نجم أرسنال السابق، هدفا فى الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الأصلى لمباراة كأس استاد الإمارات، التى أقيمت فى أغسطس 2009.

ويعد هدف أندريه أرشافين فى مباراة أتلتيكو مدريد بكأس استاد الإمارات الودية، أحد أجمل الأهداف التى سجلها النجم الروسى فى مسيرته الكروية، حيث أنه يعد هدفا مذهلا وأشبه بالأهداف التى تُسجل فى ألعاب الفيديو جيم.