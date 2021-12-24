أرقام قياسية تنتظر كريم بنزيما نجم ريال مدريد في 2022

أنهي الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، عام 2021 بهدفين رائعين داخل شباك أتلتيك بيلباو، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول الأربعاء، وانتهت بفوز الملكي 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ 21 والمُقدمة من مسابقة الدوري الإسباني.

وفى عام 2022 ينتظر النجم الفرنسي كريم بنزيما عددا من الأرقام القياسية مع ريال مدريد، وهي على النحو التالي..

- كريم بنزيما على بعد هدف من بلوغ الـ 300 هدف بقميص ريال مدريد، والاقتراب أكثر من ثالث الهدافين التاريخيين للمرينجي، حيث يسبقه كريستيانو رونالدو (450 هدفاً)، راؤول جونزاليس (323 هدفاً)، دي ستيفانو (308 أهداف).

- يقترب بنزيما من تحطيم رقم دي ستيفانو ثالث الهدافين التاريخيين في الدوري الإسباني برصيد 216 هدفاً، حيث يملك النجم الفرنسي 207 أهداف، ويتصدر الترتيب كريستيانو (312) وراؤول وصيفاً بـ (228).

- يستهدف بنزيما رقما آخر على مستوى بلاده، حيث سجل في المجمل 401 هدف طوال مشواره الاحترافي (299 مع ريال مدريد و66 مع أوليمبك ليون و36 مع فرنسا)، ويعد ثاني لاعب في تاريخ فرنسا يصل لهذا الرقم، ويتفوق عليه مواطنه تييري هنري (411 هدفا)، وهو الرقم الذي لا يبتعد عنه كثيرا ويطمح لتحطيمه خلال 2022.

- يسعى كريم بنزيما المهاجم إلي تحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد، حينما سجل 32 هدفا في موسم 2011-12، ويبدو أنه في طريقه أيضا لتحطيمه.

- يطمح كريم بنزيما للوصول للمباراة رقم 600 خلال العام المقبل الذي ينتظر أن يكون عاما ذهبيا للاعب، حيث لعب أمام بيلباو مباراته رقم 582 مع ريال مدريد، حيث يتطلع لتجاوز أرقام اللاعبين السابقين للريال، خينتو (600 مباراة) وهييرو (601 مباراة)، لينهي الموسم وهو في الترتيب السادس في قائمة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات بقميص الريال.

ويتفوق على بنزيما كل من راؤول (741 مباراة)، وكاسياس (725) وسانشيز (710) وراموس (671) وسانتانيا (645)، وذلك في موسمه الـ13 مع ريال مدريد.

وخاض كريم بنزيما مع الريال إجمالي 401 مباراة في الليجا، و116 في التشامبيونزليج، و44 في الكأس و9 في كأس السوبر الإسباني، و8 في مونديال الأندية و4 في كأس السوبر الأوروبي.