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رئيس سلطة الأراضي يلتقي ممثلين عن مؤسسات حقوق الإنسان

24 كانون أول / ديسمبر 2021 08:43

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غزة-الرأي

التقى رئيس سلطة الاراضي المستشار د. عماد الباز اليوم ممثلين عن مؤسسات حقوق الانسان في قطاع غزة وذلك لمناقشة المشاكل التي تعترض عمل سلطة الاراضي في معالجة التعديات على الاراضي الحكومية وفقا للقانون ووفقا للأنظمة المعمول .

بدوره، رحب رئيس سلطة الاراضي بالحضور معربا عن شكره وتقديره لدورهم في خدمة المجتمع وتلبيتهم لدعوة سلطة الأراضي لبحث هذا الملف الشائك الذي يعترض عمل سلطة الأراضي على مدار سنوات مؤكداً على أهمية تعاون مؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني كافة في معالجة هذا الملف بما يساهم في الحد من التعديات على الاراضي الحكومية التي هي حق و ملك للأجيال لا يمكن السماح بالتعدي عليه
حيث ناقش اللقاء الذي جمع كل من أ. جميل سرحان نائب عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان لقطاع غزة وأ. سلامة بسيسو نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان وأ. بكر التركماني من الهيئة المستقلة وأ. علاء الاسكافي المدير التنفيذي لمؤسسة الضمير لحقوق الانسان وأ. ابراهيم الصوراني من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وأ. مرفت النحال وباسم أبو جري من مؤسسة الميزان وأ. وائل بعلوشة مدير مكتب مؤسسة الائتلاف من أجل النزاهة المسائلة – أمان- وأ. هداية شمعون من المحددات التي تتخذها سلطة الأراضي في معالجة التعديات ودور المؤسسات الحقوقية في ايصال توضيح خطورة التعدي على الاراضي الحكومية واتفق الحضور على أهمية التواصل والتعاون الكامل بين المؤسسات الحقوقية وسلطة الأراضي و في معالجة التعديات .
 

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