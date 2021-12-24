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أوقاف غزة تبحث آليات تشكيل لجان إدارية للمقابر بالمحافظة

24 كانون أول / ديسمبر 2021 08:45

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غزة-الرأي

بحثت مديرية أوقاف غزة مع عدد من لجان أحياء المحافظة،سبل وآليات تشكيل لجان إدارية للمقابر،وذلك في إطار الشراكة والتعاون مع كافة الجهات المعنية، لتحسين جودة العمل.
وأوضح مدير أوقاف غزة د. محمد سالم أن وزارة الأوقاف هي جهة إشرافيه على المقابر، وتعمل علي تخصيص وقفية خاصة بها، وتشجيرها وصيانتها وتوفير ما يلزمها، بناءً على توصيات ومقترحات اللجان،منوهاً إلي ضرورة توحيد الجهود الرسمية والأهلية لتصبح لائقة بإكرام الموتى.
ودعا إلي ضرورة العمل علي تشكيل لجنة عليا لإدارة مقابر المحافظة، ولجان فرعية لكل مقبرة في المرحلة المقبلة بمشاركة المكونات المجتمعية المتعددة،مشيداً بجهود الأخوة في لجان أحياء المحافظة لما يبذلوه من جهد في خدمة المواطن.
 

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