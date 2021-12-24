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ثابت: أداء طلبتنا للصلاة بوقتها تاكيد على انه جيل يُعد للنصر والتحرير

24 كانون أول / ديسمبر 2021 08:48

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غزة-الرأي

أكد د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي أن أداء طلبة مدارسنا الصلاة في وقتها وعدم انشغالهم عنها، هو دليلٌ واضحٌ على أننا نمتلك جيلاً للنصر والتحرير تم إعداده من قبل نخبة من المعلمين يمتلكون قدرة الجمع بين التربية والتعليم وتجسيد القدوة للطلبة.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها وكيل الوزارة لمدرسة الأقصى الأساسية ب لتكريم طلبة المدرسة الذين قاموا بأداء فريضة صلاة العصر على الرصيف وهم يتنظرون حافلة المواصلات لعودتهم إلى بيوتهم، خشية أن يفوت وقتها، بعد أن التقطتهم عدسة الإعلامي محمود ماهر زقوت.
ورافق وكيل الوزارة مدير التربية والتعليم بغرب غزة د. عبد القادر أبوعلي، ومدير الدائرة الفنية د. جمال الفليت، ومدير الدائرة الإدارية أ. مها حلس، ومدير عام العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار.
وفي رسالة وجهها ثابت للمعلمين ولأولياء أمور الطلبة قال: "أسأل الله أن يبارك في جهودكم ويكتب أجركم ويجعل ما تبثونه من علم وتغرسونه من قيم في طلبتكم صدقة جارية لكم إلى يوم القيامة".
وقد كرم وكيل وزارة التربية والتعليم الطلبة بهدية تذكارية لكل منهم وذلك تحفيزاً لهم وحثهم على أداء الصلاة جماعة في وقتها.
 

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