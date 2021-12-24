بلدية بني سهيلا تنظم اللقاء المجتمعي الأول "البيت المفتوح"

غزة-الرأي

نظَّمت بلدية بني سهيلا بالتعاون مع جمعية بنيان للتنمية المجتمعية اللقاء المجتمعي الأول "البيت المفتوح"؛ لإطلاق فعاليات الخطة الاستراتيجية التنموية لمدينة بني سهيلا للأعوام (2022 - 2025م).

حيث يأتي هذا اللقاء في إطار حرص البلدية الدائم على استخدام مبدأ الإدارة التشاركية لتعزيز المشاركة في هذه الخطة؛ لتحقيق الأهداف التنموية للمجتمع خلال فترة زمنية معينة بما يتماشى مع تطلعات السكان ووفقًا للإمكانات المتاحة والمعوقات المحتملة وبمشاركة فاعلة من المجتمع المحلي ومؤسساته في كل مراحل الخطة المتنوعة سواء الإعداد أو المتابعة أو التقييم.

كما استعرضت بلدية بني سهيلا أمام المجتمع المحلي خلال اللقاء المجتمعي الموازنة المقروءة للعام 2021 والتي تمثل انعكاس لموازنة البلدية المصادق عليها من وزارة الحكم المحلي بتاريخ 31/12/2020م

