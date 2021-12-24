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العدل تدين جريمة قتل الشاب عباس بالأمعري وتدعو لمحاسبة الاحتلال

24 كانون أول / ديسمبر 2021 08:54

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غزة-الرأي

نددت وزارة العدل اليوم بجريمة الإعدام التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي بحق شاب فلسطيني من مخيم الأمعري برام الله وإطلاق النار عليه بذريعة قيادته لسيارته بسرعة.
واعتبرت الوزارة أن المبررات الواهية التي يختلقها الاحتلال لإعدام الشباب والشابات الفلسطينيين إنما تدل على سياسة منهجية للقتل، وهي جرائم إعدام مكتملة الأركان وترتكب خارج نطاق القانون.
وقالت الوزارة في بيان وصل " الراي " نسحة عنه  إن قتل الاحتلال للشاب محمد عباس بمثابة جريمة واضحة، وتستحق الملاحقة القانونية السريعة، وتقديم الجناة وقادتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفتح ملف جرائم الإعدام خارج نطاق القانون، خاصة بعد تعليمات ما يسمى بالقيادة العسكرية في دولة الاحتلال لجنودهم بإطلاق النار على الفلسطينيين تحت أي مبرر.
 

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