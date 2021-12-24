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شؤون المرأة والتعليم العالي يشاركان في مبادرة " حريتي حقي "

24 كانون أول / ديسمبر 2021 08:57

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غزة-الرأي

شاركت وزارتي شؤون المرأة والتربية والتعليم العالي (الخميس 23-12) طلبة كلية الزيتونة مبادرتهم والتي جاءت تحت عنوان " حريتي حقي " ضمن المبادرات الشبابية التي تطلقها المرأة تحت إشراف التعليم في الجامعات ضمن الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وضم وفد الوزارة الذي قام بالزيارة ا. نهى أبو العلا، أ. نهال حسن ،وكلاً من . خالد عدوان أ. خالد الجرجاوي أ. حسن هنية عن وزارة التربية والتعليم فيما مثل جامعة الزيتونة رئيستها الدكتورة مروة المصري ولفيف من الهيئة التدريسية في الجامعة.
و أشارت مدير دائرة التأثير والاتصال المكلف .أ نهى أبو العلا إن من ضمن أولويات الوزارة تخصيص أنشطة لتسليط الضوء على معاناة و انتهاكات الاحتلال بحق الأسيرات اللواتي يحملن هم القضية و المحافظة على الثوابت لهن كل الشكر والتبجيل.
و بينت " أبو العلا" أنه في كل عام تطلق الوزارة عدة فعاليات ضمن الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة مخصصةً هذا العام لدعم الأسيرات وجاءت الحملة تحت شعار "رغم القيد" ، حيث كان هناك سلسلة فعاليات الوزارة بالتعاون مع عدة شركاء من ضمنهم وزارة التربية والتعليم العالي حيث تم التوافق على إطلاق مسابقة مبادرات شبابية داعمة لقضايا الأسيرات تقوم بها الجامعات تحت إشراف التعليم العالي وتم اختيار 5 مبادرات من جامعات مختلفة من ضمنها جامعة الزيتونة.
وأضافت أ. أبو العلا أنه سيكون هناك تقييم للمبادرات التي ترشحت وسيتم تسليمهم مكافآت مالية ، موجهةً رسالة إلى جميع الجهات المختصة للنظر إلى ما تعانيه الأسيرات من عنف وقهر الاحتلال.
بدورها ، شكرت رئيسة جامعة الزيتونة د. مروة المصري وزارتي المراة والتعليم العالي على هذه الجهود المبذولة الاهتمام بدعم قضايا الأسيرات والتنفيذ المتقن لهذه المبادرات وكذلك للفرق الطلابية التي وتجتهد رغم قلة الإمكانيات المتاحة وصعوبة الظروف المحيطة التي يعيشها طلبتنا الأعزاء, فيكفينا منهم الإهتمام وبذل الجهد والوقت في سبيل عادلة من قضايا الوطنية.
ومن جهته قال رئيس قسم الأنشطة في وزارة التربية والتعليم العالي أ. خالد عدوان أن هناك الكثير من أوجه الاتفاق بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي حول حقوق المرأة في التملك والرعاية الصحية واختيار الزوج وفي ذات الإطار لم تمنع المواثيق ولا الأعراف ولا الأخلاق الإنسانية الاحتلال عن ممارسة الجريمة في حق المرأة الفلسطينية فكانت أسيرة .
وأكد عدوان على أهمية هذه المبادرة التي تعمل فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الصهيوني؛ الأمر الذي يحتل اهتمامات وزارة التربية والتعليم, وفي ذات لإطار اختتم حديثه بتوجيه التحية للأسيرات في سجون الاحتلال.
يذكر أن وزارة شؤون المرأة أطلقت الأربعاء (24 نوفمبر 2021) فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، حاملاً عنوان "رغم القيد" لتسليط الضوء على معاناة الأسيرات داخل المعتقلات الصهيونية.
ويشارك في الحملة العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية التي تهتم في قضايا المرأة وهي وزارة شؤون المرأة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأسرى والمحررين، المكتب الإعلامي الحكومي، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى (تضامن).
 

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