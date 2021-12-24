بلدية خان يونس ومُستشفى الخير تبحثان التعاون المُشترك

غزة-الرأي

بحثت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة مع مُستشفى الخير التعاون المشترك لدعم الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة.

وكان رئيس البلدية د. علاء الدين البطة، وبمشاركة مدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ورئيس قسم الصرف الصحي م. محمد أبو شعر، ومسؤولة وحدة المرأة أ. تغريد شعت، قد استقبلوا المدير الإداري للمستشفى أ. أحمد أبو غوش، ونائبه أ. مؤيد شبير، ومجموعة من أصدقاء واستشاريي المستشفى.

بدوره، أكد د. البطة على أهمية الزيارة لتوطيد علاقات التعاون ومد جسور التواصل لخدمة المواطنين وتسهيل وصولهم للمستشفى بكل سهولة، متطرقاً إلى بعض المشاريع التي نفذت خلال الفترة الماضية لتطوير الخدمات بالشكل المطلوب، شاكرًا إدارة المستشفى على اهتمامها ورعايتها للمرضى وجهودهم المبذولة في تطوير القطاع الصحي في مدينة خان يونس.

من جانبه ،أشاد أبو غوش بجهود البلدية المبذولة في تحسين وتطوير واقع المدينة نحو الأفضل بالرغم من شح الإمكانيات والموارد والاستمرار في تقديم الخدمات المتنوعة للتسهيل على المواطنين في تلقيهم الخدمات.

