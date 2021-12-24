النائب العام : السلطة القضائية تشهد مرحلة من الاستقرار والانسجام بالقرارات

غزة-الرأي

أكد النائب العام المستشار/ د. محمد النحال، أن السلطة القضائية بمرفقيها القضاء والنيابة العامة تشهد مرحلة تاريخية هامة من الاستقرار والانسجام في القرارات ورسم السياسات على صعيد العدالة الجنائية والاجرائية، وأن ذلك سينعكس بشكل عملي وحقيقي ليس فقط على المؤسستين وانما على جميع القطاعات في البلاد، وسيجني المواطن الغزي ثمار ذلك قريباً.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها المستشار د. النحال برفقة وفد من النيابة العامة ضم كلاً من رؤساء ومدراء النيابات من أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري، ورئيس وأعضاء ديوان النائب العام، ومدير عام النيابة العامة، لتهنئة سلفه المستشار/ ضياء الدين المدهون؛ بتوليه منصب رئيس المحكمة العليا، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ولتكريم سيادته على جهوده المثمرة وبصماته الإيجابية الواضحة في مرحلة قيادته لمؤسسة النيابة العامة.

من جهته رحب المستشار المدهون بالمستشار النائب العام والوفد الزائر معرباً عن سعادته الغامرة بالزيارة الرفيعة المقدرة من اخوانه في النيابة العامة، وعبر عن اطمئنانه على مستقبل مؤسسة العدالة مشيراً إلى أنه أودعها بأيدي أمينة وحريصة على مصالح شعبنا، وعلى إقامة العدل والقسط بين الناس، مؤكداً على رسالة التماسك والتكامل والشراكة بين المؤسستين؛ بما يخدم الصالح العام ويرسخ مبادئ العدل والمساواة بين أفراد المجتمع.

وفي ختام اللقاء تقدم النائب العام، بدرع التكريم كلمسة حب ووفاء من النيابة العامة للمستشار المدهون، متمنياً له التوفيق والسداد في إدارة مرفق القضاء، وأردف قائلاً " أهنئ نفسي وأبناء شعبي في قطاع غزة بتولي سعادة المستشار ضياء الدين المدهون قيادة السلطة القضائية".

