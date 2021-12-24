وكالة الرأي الفلسطينية برهوم: محاولات الاحتلال للنيل من إرادة الأسرى بائسة وكالة الرأي الفلسطينية الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم 130 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من جنين المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابة واحدة في 14 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية هنية: لا شروط مسبقة لمشاركتنا في ندوة الجزائر ونتطلع لإنهاء الانقسام وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنظم لقاء مع الشخصيات الوطنية ونخب المجتمع المدني وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى شهيد مخيم الأمعري محمد عباس وكالة الرأي الفلسطينية النائب العام : السلطة القضائية تشهد مرحلة من الاستقرار والانسجام بالقرارات وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر إحصائية عمل معبر رفح الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس ومُستشفى الخير تبحثان التعاون المُشترك
أخبار » الأخبار الحكومية

لجنة قطاع التنمية العمرانية تعقد اجتماعها الأول بوزارة الحكم المحلي

24 كانون أول / ديسمبر 2021 12:47

11
11

غزة-الرأي

عقدت لجنة قطاع التنمية العمرانية المنبثقة عن لجنة تحديث المخطط الإقليمي اجتماعها الأول بحضور كلا من م.غسان الوحيدي رئيس اللجنة وم.أمل محيسن منسق اللجنة والخبراء الخارجيون البروفيسور فريد القيق والدكتور محمد الكحلوت وم.ايناس الرنتيسي وم.وائل شحادة.
حيث تم مناقشة استراتيجيات التنمية العمرانية المستقبلية في قطاع غزة من واقع المخطط التنموي الوطني لتحقيق الإنسجام الكامل بين السياسات العمرانية على كامل المستويات.
ودار النقاش حول المفاضلة بين بديلين أساسيين: إما الإستمرار في العمل وفق التوجهات الأساسية لرؤية المخطط الإقليمي السابق أو تبني الرؤية المكانية لمشروع (غزة – بوابة فلسطين إلى العالم).
وتأتي المفاضلة بين هذين البديلين في ضوء أن الكثير من توجهات التنمية العمرانية السابقة وخلال العشرين سنة الماضية لم يتم تنفيذها نتيجة الأوضاع غير المستقرة في القطاع.
وتم مناقشة البدائل والسيناريوهات المتاحة بخصوص مختلف القطاعات التنموية والمشاريع الإستراتيجية في قطاع غزة مع التوصية بضرورة الإستماع إلى صناع القرار السياسي في غزة في المراحل المقبلة من المشروع لما للوضع السياسي والأمني من أثر كبير في رسم السياسات التخطيطية والتنموية والإستراتيجية في قطاع غزة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"احكيلهم عَنَّا".. مبادرة شبابية في جامعة غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟