بالأرقام.. ميسي يسجل أسوأ إنطلاقة فى مسيرته الكروية بالموسم الجارى

حقق النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، إنطلاقة مخيبة للآمال في الموسم الجارى 2021-2022، مع البي إس جى عقب انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من برشلونة الإسبانى.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ميسي حقق أسوأ سجل تهديفى في مشواره خلال الفترة بين بداية الموسم وصولا لفترة أعياد الميلاد، حيث سجل النجم الأرجنتينى 6 أهداف فقط في 16 مباراة شارك فيها بقميص باريس سان جيرمان هذا الموسم.

وسجل ميسي 5 أهداف في 5 مباريات بمسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينما هز الشباك مرة واحدة في 11 مباراة شارك فيها بالدوري الفرنسي.

وجاء سجل ميسي التهديفى في المواسم السابقة للفترة من بداية الموسم حتى الكريسماس، كالتالى..

2007-2008/ 12 هدفا

2008-2009/ 16 هدفا

2009-2010/ 16 هدفا

2010-2011/ 27 هدفا

2011-2012/ 29 هدفا

2012-2013/ 35 هدفا

2013-2014/ 14 هدفا

2014-2015/ 23 هدفا

2015-2016/ 12 هدفا

2016-2017/ 23 هدفا

2017-2018/ 19 هدفا

2018-2019/ 21 هدفا

2019-2020/ 15 هدفا

2020-2021/ 10 أهداف

2021-2022/ 6 أهداف