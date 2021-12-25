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بايرن ميونخ يقترب من ضم رافينيا نجم ليدز مقابل 50 مليون يورو

25 كانون أول / ديسمبر 2021 08:46

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كشفت تقارير صحفية برازيلية عن اقتراب بايرن ميونخ الألماني من الحصول على خدمات النجم رافينيا جناح فريق ليدز يونايتد الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب رفقة ناديه ومنتخب السليساو.

وفقا لشبكة " TNT Sports" البرازيلية، فإن جناح ليدز يونايتد، رافينيا سوف يغادر خلال الميركاتو الشتوى المقبل، نحو بايرن ميونخ الألماني في صفقة سوف تصل قيمتها إلى 50 مليون يورو.

ونجح النجم البرازيلي صاحب الـ25 عاما في لفت الأنظار إليه بشدة بعد تألقه الكبير مع فريق ليدز يونايتد، والذى أنضم إليه في صيف عام 2020، قادما من فريق رين الفرنسي في صفقة وصلت قيمتها إلى 20 مليون يورو، وأصبح أساسيا مع منتخب البرازيل.

وخاض رافينيا مع فريقه الإنجليزي خلال الموسم الحالي 16 مباراة في الدوري الإنجليزي، سجل 8 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، كما خاض 5 مباريات بقميص المنتخب البرازيلي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، سجل هدفين وصنع مثلهما.

وأنهى بايرن ميونخ صامل لقب الدوري الألماني خلال أخر 9 مواسم، الدور الأول من الموسم الحالي في الصدارة برصيد 43 نقطة، متفوقا بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند الوصيف برصيد 34 نقطة.

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