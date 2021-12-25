مانشستر يونايتد يستعد لدفع الشرط الجزائى فى عقد هالاند

يرغب مانشستر يونايتد الإنجليزي في تعزيز هجوم الفريق، من خلال ضم النجم النرويجى إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، الذى تسعى العديد من عمالقة أندية أوروبا في الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة، بعد المستويات الرائعة التى قدمها مع أسود فيستفاليا.

وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية، فإن إدارة مانشستر يونايتد أبدت استعدادها لدفع قيمة الشرط الجزائى في عقد النجم النرويجى هالاند مع بوروسيا دورتموند، من أجل الحصول على خدماته.

أضافت الصحيفة أن اليونايتد سوف يواجه منافسة شرسة من عديد الأندية الراغبة في ضم النجم النرويجى الشاب، مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي، اللذان أبديا رغبتهما أيضا في دفع الشرط الجزائى المقدر بـ 75 مليون يورو.

وقال مينو رايولا وكيل أعمال هالاند، فى تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الاسبانية: "يمكنه إتخاذ الخطوة التالية، بايرن ميونخ، ريال مدريد، برشلونة، مانشستر سيتى، هذه هى الأندية الكبيرة التى يمكنه الذهاب إليها".

أضاف: "فاز مان سيتى بالبريميرليج خمس مرات فى السنوات الأخيرة، أكثر بكثير من يونايتد، عندما انتقلنا إلى دورتموند، كنا نعلم جميعًا أن هذه الخطوة ستأتي، سنخبر النادى بفكرتنا وسيخبروننا بفكرتهم، لكن لن يتم اتخاذ أي قرار في الشتاء".

وحول موعد حدوث ذلك، لم يؤكد رايولا أن الرحيل سيكون بعد يونيو المقبل، حيث قال: "ربما هذا الصيف، وربما في الصيف التالي، ولكن هناك احتمال كبير أن يغادر إيرلينج هذا الصيف، سنرى، سنخبر النادي بفكرتنا وسيخبرونا بفكرتهم، لكن لن يتم اتخاذ أي قرار في الشتاء".