وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تُحرِّر 39 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية المعابر: 5940 مغادراً و6122 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم 131 بوضع صحي خطير وكالة الرأي الفلسطينية طب الطوارئ تشرع بتنفيذ دورة تدريبية حول الدعم المتقدم للحياة القلبية وكالة الرأي الفلسطينية وفد طبي مصري متخصص بالكسور المعقدة يباشر عمله بمجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة :وفد طبي مصري يباشر عمله بمعاينة الحالات المرضية بالشفاء والاوروبي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2148) السبت 25/12/2021 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين جنوب جنين
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع الفرق الطبية المحلية

الصحة :وفد طبي مصري يباشر عمله بمعاينة الحالات المرضية بالشفاء والاوروبي

25 كانون أول / ديسمبر 2021 09:51

11
11

غزة-الرأي

باشر الوفد الطبي المصري امس بالتعاون مع الفريق الطبي المحلي عمله في كلا من مستشفيي غزة الاوروبي ومجمع الشفاء الطبي بمعاينة الحالات في العيادة الخارجيه لتخصصات مختلفة منها جراحه العظام وجراحه العمود الفقري وجراحة القلب، حيث تم تشخيص عشرات الحالات ومدى احتياجها لتدخل جراحي، وقد تم تحديد الحالات التي بحاجة الى عمليات جراحية وتجهيز قوائم بها لمباشرة العمليات الجراحية بدء من اليوم ، في كلا من مستشفىيات غزة الاوروبي ومجمع ناصر الطبي ومجمع الشفاء الطبي.


ومن الجدير ذكره، بان الوفد الطبي المصري قدم الى غزة مساء أمس بتنسيق مع وزارة الصحة بغزة، وضم الوفد 10اطباء بتخصصات طبية متنوعة، وذلك للقيام بسلسلة عمليات جراحية نوعية في العديد من التخصصات الطبية المتنوعة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"احكيلهم عَنَّا".. مبادرة شبابية في جامعة غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟