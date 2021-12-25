الصحة :وفد طبي مصري يباشر عمله بمعاينة الحالات المرضية بالشفاء والاوروبي

غزة-الرأي

باشر الوفد الطبي المصري امس بالتعاون مع الفريق الطبي المحلي عمله في كلا من مستشفيي غزة الاوروبي ومجمع الشفاء الطبي بمعاينة الحالات في العيادة الخارجيه لتخصصات مختلفة منها جراحه العظام وجراحه العمود الفقري وجراحة القلب، حيث تم تشخيص عشرات الحالات ومدى احتياجها لتدخل جراحي، وقد تم تحديد الحالات التي بحاجة الى عمليات جراحية وتجهيز قوائم بها لمباشرة العمليات الجراحية بدء من اليوم ، في كلا من مستشفىيات غزة الاوروبي ومجمع ناصر الطبي ومجمع الشفاء الطبي.



ومن الجدير ذكره، بان الوفد الطبي المصري قدم الى غزة مساء أمس بتنسيق مع وزارة الصحة بغزة، وضم الوفد 10اطباء بتخصصات طبية متنوعة، وذلك للقيام بسلسلة عمليات جراحية نوعية في العديد من التخصصات الطبية المتنوعة.

