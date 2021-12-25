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وفد طبي مصري متخصص بالكسور المعقدة يباشر عمله بمجمع ناصر الطبي

25 كانون أول / ديسمبر 2021 09:52

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غزة-الرأي

باشر الوفد الطبي المصري المتخصص في إجراء عمليات الكسور المعقدة عمله فى مجمع ناصر الطبي، حيث كان في استقبال الوفد د.ناهض أبو طعيمة مدير م.الياسين للجراحات و د. محمود مطر رئيس قسم الكسور المعقدة وعدد من الكوادر الطبية في المجمع .
وقال د.أبو طعيمة أن الوفد باشر عمله في المجمع بمعاينة 80 حالة و إجراء الكشف الطبي لإختيار بعض الحالات التي سيتم إجراء عمليات جراحية لهم .
و أضاف د. أبو طعيمة :"أنه سيتم إجراء عمليات جراحية للحالات التي تم اختيارها يومي غدا السبت و بعد غد الأحد ، كما سيتم معاينة حالات أخرى يوم الاثنين و استئناف العمليات يومي الثلاثاء و الأربعاء من الأسبوع الجاري .
من جانبه، بين أ.بسام مسلم رئيس لجنة الوفود بالمجمع أنه سيتم إجراء 8 عمليات في كل يوم من الأيام المحددة لإجراء الجراحة والتي تم ذكرها سابقا ، متمنيا أن تكلل كافة العمليات بالنجاح.
 

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