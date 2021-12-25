طب الطوارئ تشرع بتنفيذ دورة تدريبية حول الدعم المتقدم للحياة القلبية

غزة-الرأي

شرعت دائرة طب الطوارئ بالادارة العامة للمستشفيات بتنفيذ الدورة التدريبية حول "الدعم المتقدم للحياة القلبية"ACLS، والتى تستهدفت 36 طبيبا من الأطباء الجدد الملتحقين في برنامج بورد الطوارئ والعاملين بأقسام الطوارىء بالمستشفيات، مقسمين على ثلاث مجموعات حيث بدأت اليوم الجمعة المجموعة الأولى والتى ستستمر على مدار يومين متتاليين.

وتأتي هذه الدورات ضمن خطة دائرة طب الطوارىء واستمرارا لمجموعة دورات تم تنفيذها سابقا، بدعم من جمعية الهلال الأحمر القطري من خلال مؤسسة جذور المعتمدة من مؤسسة القلب الامريكية AHA والتي تمت في مركز حياة التابعة للجامعة الاسلامية.

وأكد د. محمد العطار مدير طب الطوارئ بالإدارة العامة للمستشفيات على أهمية هذه الدورة التدريبية لأطباء الطوارئ والتي تأتى ضمن تحسين المهارات الطبية المقدمة للمرضى داخل أقسام الطوارئ, ومجموعة الإجراءات الطبية الطارئة المُتخذة من أجل العلاج الفوري لتوقف القلب والسكتة الدماغية وغيرها من حالات الطوارئ الطبية التي تهدد حياة المريض.

ووجه د.العطار شكره و تقديره للهلال الأحمر القطري علي دعمه المتواصل و الكريم خاصة دعمه للبرامج التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة الأطباء والجدد منهم أيضا و الملتحقين في برنامج طب الطوارئ.

