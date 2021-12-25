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المعابر: 5940 مغادراً و6122 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي

25 كانون أول / ديسمبر 2021 09:59

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غزة - الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (19 وحتى 24 ديسمبر 2021).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 5940 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 6122.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 5824 مواطناً و79 أجنبياً، و37 من فلسطيني الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6006 مواطناً، و55 أجنبياً، و61 من فلسطيني الداخل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

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