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"المرور" تُحرِّر 39 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

25 كانون أول / ديسمبر 2021 10:17

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غزة-الرأي

حررت إدارة المرور والنجدة بالشرطة 39 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك، في إطار الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.

وتوزعت تلك التجاوزات ما بين 10 مخالفات لسائقين بدون رخصة قيادة، إلى جانب 6 مخالفات لمركبات غير قانونية، وبدون أوراق، و16 مخالفة سير في الاتجاه المعاكس، و7 مخالفات لقطع للإشارة الضوئية.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.

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