وكالة الرأي الفلسطينية أبو حسنة: البدء بتعويض متضرري الحرب الأخيرة الشهر المقبل وكالة الرأي الفلسطينية "هنية "منحة مالية بقيمة 45الف دولار لدعم اندية كرة الطائرة و السلة واليد وكالة الرأي الفلسطينية حالتا وفاة و82 إصابة جديدة بـ"كورونا" في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد المصابين بـ"أوميكرون" في الضفة إلى 23 وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيكل وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية "المرور" تُحرِّر 39 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية المرور: 5 إصابات في 9 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية المعابر: 5940 مغادراً و6122 وافداً عبر منفذ بيت حانون الأسبوع الماضي وكالة الرأي الفلسطينية الأسير أبو هواش يواصل إضرابه لليوم 131 بوضع صحي خطير
أخبار » الأخبار الحكومية

أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

25 كانون أول / ديسمبر 2021 01:34

غزة - الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بقطاع غزة، أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع، غداً الأحد.

وقالت إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة + العاشرة، والمتأخرين من الكشف السابق + الحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم (2021/44) "هنا"

كذلك السفر لجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/29): "هنا"

دعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.

كذلك دعتهم لإجراء فحص كورونا لكشف الجوازات المصرية وللحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، اليوم وحتى الساعة 2 مساء في مركزي (شهداء الشاطئ) بغزة و(شهداء خانيونس) فقط.

 

- مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

 

- الأحد 12/26: فحص الحافلتين (3+4).

- الإثنين 12/27: فحص الحافلتين (5+6).

- الثلاثاء 12/28: فحص الحافلتين (7+8).

- الأربعاء 12/29: فحص الحافلتين (9+10).

 

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"احكيلهم عَنَّا".. مبادرة شبابية في جامعة غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟