أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح غداً الأحد

غزة - الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية بقطاع غزة، أسماء المسافرين وآلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع، غداً الأحد.

وقالت إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة + العاشرة، والمتأخرين من الكشف السابق + الحافلة الأولى من الكشف الجديد رقم (2021/44) "هنا"

كذلك السفر لجميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/29): "هنا"

دعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام جميع المسافرين بموعد سفرهم وعدم التأخر عنه.

كذلك دعتهم لإجراء فحص كورونا لكشف الجوازات المصرية وللحافلتين (الأولى والثانية) من الكشف الجديد، اليوم وحتى الساعة 2 مساء في مركزي (شهداء الشاطئ) بغزة و(شهداء خانيونس) فقط.

- مواعيد إجراء فحص كورونا لباقي حافلات الكشف الجديد على النحو الآتي:

- الأحد 12/26: فحص الحافلتين (3+4).

- الإثنين 12/27: فحص الحافلتين (5+6).

- الثلاثاء 12/28: فحص الحافلتين (7+8).

- الأربعاء 12/29: فحص الحافلتين (9+10).