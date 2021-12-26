مانشستر سيتي يصطدم بـ ليستر في مواجهة قوية بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي في الخامسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب "الإتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 "البوكسينج داي" من مسابقة الدوري الإنجليزي.

يحتل فريق مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2021-2022، برصيد 44 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيه ليفربول الوصيف برصيد 41 نقطة، فيما يأتي ليستر سيتي في المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

يمر مانشستر سيتي بحالة من التألق على مستوى النتائج، بعد سلسلة إنتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، وهو ما وضعه أعلي قمة جدول ترتيب البريميرليج.

حقق فريق مانشستر سيتي الفوز في آخر 8 جولات متتالية بالدوري الإنجليزي، وكان آخرها فوزه على نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة على ملعب "سانت جيمس بارك".

ويسعي بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إلي الإستمرار في سلسلة الإنتصارات، والخروج بالثلاث نقاط من مباراة ليستر، خاصة في ظل ملاحقة ليفربول المستمرة له من أجل خطف الصدارة.

في المقابل، يخوض ليستر سيتي مباراة السيتيزنز بمعنويات منخفضة بعدما ودع بطولة كأس الرابطة الإنجليزية عقب الخسارة من ليفربول بركلات الترجيح في دور ربع النهائي بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بنتيجة 3-3.

ويعيش فريق ليستر سيتي بفترة من التخبط على مستوى النتائج في الدوري الإنجليزي، حيث خاض 16 مباراة بالبطولة مقسمين ما بين 6 انتصارات، وخسر مثلهم، وتعادل في 4 لقاءات، ويتبقى له مباراتين مؤجلتين.