آرسنال فى ضيافة نوريتش سيتي بالدوري الإنجليزي اليوم



يحل فريق آرسنال المحترف في صفوفه النجم المصري محمد النني ضيفا على نوريتش سيتي اليوم (الأحد) على استاد كارو رود ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة نوريتش سيتي وآرسنال والقناة الناقلة

مباراة آرسنال ونوريتش سيتي ستقام في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم (الأحد) الموافق 26 ديسمبر 2021 على ملعب كارو رود معقل نوريتش سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، وتذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium.



ويخوض آرسنال بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا المباراة منتشيا بفوزه الأخير أمام سندرلاند 5-1 في منافسات دور الـ 8 ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وتأهله إلى نصف النهائي لمواجهة ليفربول الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح.

نوريتش سيتي ضد آرسنال

ويسعى أرتيتا إلى الفوز اليوم على حساب نوريتش سيتي من أجل مواصلة الزحف نحو منطقة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي أو حجز أحد المراكز المؤهلة إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل على أقل تقدير.

ويدخل آرسنال المباراة محتلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 32 نقطة حصدها من 18 مباراة، حيث فاز في10 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 6 مباريات.



ويأمل محمد النني الحصول على فرصة المشاركة مثلما حدث في مباراة كأس الرابطة، وذلك للحصول على جرعة دعم معنوية قوية قبل الانضمام النهائي لقائمة منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون المقرر إقامتها في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير من العام المقبل.

نوريتش سيتي وآرسنال

على الجانب الآخر، يسعى نوريتش سيتي إلى استعادة الثقة في ظل معاناته من سوء النتائج خلال مباريات الموسم احلالي وآخرها الخسارة أمام أستون فيلا بهدفين لهدف، مما وضعه في موقف سيئ في الترتيب العالم لمسابقة الدوري الإنجليزي، حيث إنه يحتل المركز العشرين والأخير برصيد 10 نقاط حصدها من 17 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات وخسر 11 مباراة.