ميليتاو الأكثر استعادة للكرات في ريال مدريد بالدوري الإسباني

حقق البرازيلي إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد الإسباني، رقماً مميزاً مع الملكي في مسابقة الليجا، قبل نهاية عام 2021.

كشفت إحصائية بالأرقام، عن تفوق إيدير ميليتاو على باقي لاعبي ريال مدريد، في إستعادة الكرة من المنافسين في بطولة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2021-2022.

يعد إيدير ميليتاو أكثر لاعبي ريال مدريد إستعادة للكرات برصيد 33 مرة، ويأتي خلفاً له ناتشو بـ 19 مرة.

وإليكم قائمة أكثر لاعبي ريال مدريد إستعادة للكرات في الليجا هذا الموسم..

إيدير ميليتاو – 39 مرة ناتشو – 19 مرة كاسيميرو – 18 مرة ألبا – 14 مرة فالفيردي – 13 مرة

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة خيتافي يوم 2 يناير في أولي مواجهات عام 2022، بالجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الموسم الجاري، برصيد 46 نقطة.