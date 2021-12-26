ابتكار مطعمًا آليًا يصنع بيتزا كل 45 ثانية

تمكن ثلاث مهندسين سابقين بـSpaceX من ابتكار مطعم آلى بالكامل، الذى يمكنه إعداد بيتزا كل 45 ثانية، والذى سيتم افتتاحه في ربيع العام المقبل في لوس أنجلوس، حيث تأسست الشركة في مايو 2019 من جانب بنسون تساي وبريان لانجون وجيمس واهاويسان.

ووفقًا لما ذكره موقع "business insider"، كان قضى تساي خمس سنوات في شركة الفضاء SpaceX حيث صمم أنظمة بطاريات متطورة للصواريخ والأقمار الصناعية، وجمع أكثر من 23 موظفًا سابقًا في الشركة لبناء آلة لصنع البيتزا بدون لمس يمكن وضعها في الجزء الخلفي من الشاحنة.

ويتمكن المطعم الآلى من إتمام العملية من البداية للنهاية من صنع البيتزا وخبزها وتغطيتها وتسليمها للعميل خلال 5 دقائق فقط، حيث يتم وضع كرة من عجينة البيتزا محلية الصنع في الماكينة أولا، ثم ضغطها وتشكيلها في شكل دائري، وبمجرد أن تصبح العجينة جاهزة، تقوم الماكينة بتغطية البيتزا بالصلصة والمكونات الأخرى، كما يتم بعد ذلك إدخال البيتزا النيئة في واحد من أربعة أفران عالية الحرارة في الآلة.

كما أن أحد العاملين بالشركة لإنتاج هذا المطعم الآلى، كان الشيف التنفيذي السابق لشركة SpaceX، وهو تيد سيزما، الذي شكل برنامج خدمة الطعام الخاص بشركة الفضاء للموظفين.

وتقدم الشركة بيبروني أو بيتزا سوبريم وتسعي في محاولة لصنع بيتزا عالية الجودة وبأسعار معقولة.