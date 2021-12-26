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الحتة يطالب بكبح جماح الاحتلال ومستوطنيه بالضفة المحتلة

26 كانون أول / ديسمبر 2021 09:44

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غزة-الرأي

ندد وكيل وزارة العدل المستشار أحمد عمر الحتة بتغول قطعان المستوطنين على الفلسطينيين في غرب نابلس ومناطق مختلفة في الضفة الغربية، وتهديد المواطنين تحت حماية من جيش الاحتلال.
ودعا الحتة المجتمع الدولي لترجمة قراراته المُدينة للاستيطان على أرض الواقع، وتوفير حماية دولية للفلسطينيين، تحمي أرضهم وممتلكاتهم التي لا يتوقف الاحتلال لحظة عن نهبها ومصادرتها وتغيير واقعها الأصيل.
وقال الحتة إن العدوان الوحشي للاحتلال على قرية برقة والذي أوقع عشرات الجرحى من الفلسطينيين العزل، يأتي في إطار سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من أرضهم باستخدام قطعان المستوطنين وهجماتهم المسلحة، بحماية من جنود الاحتلال.
وأكد الحتة أن هذه الاعتداءات بمثابة جرائم حرب ضد المدنيين العزل، وهي إرهاب منظم لإجبار الفلسطينيين على ترك ممتلكاتهم وتهجيرهم.
 

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