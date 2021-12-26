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الوفد الطبي المصري والطواقم المحلية تشرعان بإجراء عمليات نوعية

26 كانون أول / ديسمبر 2021 09:49

غزة-الرأي

شرع الوفد الطبى المصرى بإجراء العمليات الجراحية فى عدة تخصصات منها جراحة العظام وجراحه العمود الفقري وجراحة القلب، وذلك بمشاركة الطواقم الطبية المحلية وذلك فى مجمع ناصر الطبى والشفاء والأوروبى.

وكان قد وصل أمس الاول الوفد المتخصص بجراحة العظام والعمود الفقري لمستشفى غزة الأوروبى، وباشر في الكشف على المرضى برفقة الطاقم الطبي المحلي ضمن قوائم تم اعدادها مسبقا.

وأفاد رئيس لجنة الوفود عطا الجعبري أن الوفد قام و بالتعاون مع الفريق المحلي بمعاينة 60 حالة من الحالات في العيادة الخارجيه لجراحة العظام وجراحة العمود الفقري الاجمالي وتم اختيار حالات لعمليات اليوم السبت والأحد، لافتا الى تحديد حالتين لتثبيت العمود الفقري لاجرائها اليوم السبت، وحالتين مماثلتين ليوم الأحد.

من جانبه، أوضح د. اتحاد شبير أن الاستشاري المصري أ.د. هشام فرهود واستشاريو جراحة العظام والعمود الفقري في الوفد المصري برفقة الطاقم الطبي المحلي، قد أجروا الكشف على المرضى في العيادات الخارجية، لافتا الى اختيار الحالات التي تحتاج لاجراء عمليات مثل عمليات تثبيت العمود الفقري وغيرها من العمليات لتجرى لهم العمليات الجراحية في الأيام المقبلة.

وثمن مدير المستشفى يوسف العقاد زيارة الوفد الطبي من دولة مصر الشقيقة، منوها لأهمية الزيارة كون الوفد يضم عددا من الكوادر الطبية المتخصصة في مجالات طبية معقدة، ومؤكدا على عمق علاقة الإخوة التي تجمع شعبنا والشعب المصري.

وفى ذات السياق، قام أمس فريق الجراحة العامة فى مجمع الشفاء بمعاينة عشرة حالات فى الجراحة العامة منها ٣ حالات اورام غدة درقية و ٣ حالات اورام للمعدة ، الى جانب حالة فتق جراحى مرجع ،حالة تكيس كبدى و حالة قرحة معدية مع ورم ،حالة ورم قولون واغلاق فتحة colostomy .

كما قام فريق جراحة القلب م.الشفاء بمعاينة ١٤ حالة.والتى سيتم اجرائها على مدار يوميين متتاليين بدءا من اليوم السبت.

بدوره، بين ناهض أبو طعمية مدير مستشفى الياسين للجراحات أنه تم أمس الجمعة معاينة 80 مريض فى العيادة الخارجية وتم تحديد ١٢ حالة للعمليات في المجمع.

يذكر أن الوفد الطبي المصري وصل قطاع غزة الخميس الماضي بالتنسيق مع وزارة الصحة بغزة، وضم الوفد 10 اطباء بتخصصات طبية متنوعة، وذلك للقيام بسلسلة عمليات جراحية نوعية في العديد من التخصصات الطبية المتنوعة.
 

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