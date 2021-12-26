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بلدية بني سهيلا تفتتح محطة تحلية مياه للشرب في منطقة الزنة

26 كانون أول / ديسمبر 2021 10:20

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غزة-الرأي

افتتحت بلدية بني سهيلا بالتعاون مع مؤسسة أمة واحدة محطة تحلية مياه للشرب في منطقة الزنة "حي أبو سمور"، والتي من المتوقع أن تعمل بقدرة إنتاجية تصل إلى 30 كوب يوميًا من المياه المحلاة الصالحة للشرب لسكان المنطقة وضواحيها المجاورة.
بدوره،  أعرب مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام المهندس موسى أبو جامع عن شكره لمؤسسة أمة واحدة على دعمها وتمويلها لإنشاء هذه المحطة ولكل الذين يبذلون الجهود المتواصلة لمساندة وخدمة أهالي مدينة بني سهيلا وسط الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها.
يذكر أنَّ بلدية بني سهيلا تواصل وبشكلٍ مستمر إنشاء وتطوير محطات تحلية المياه في المدينة؛ لضمان وصول المياه الصالحة للشرب وتوفيرها في جميع أحياء المدينة.
 

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