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حالة وفاة و26 إصابة بـ 49 حادث سير في غزة خلال أسبوع

26 كانون أول / ديسمبر 2021 10:23

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة-الرأي

نشرت إدارة المرور والنجدة بالشرطة، صباح اليوم  الأحد، إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي من 18 وحتى 25 ديسمبر الجاري.

وأفادت إحصائية المرور أن 49 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الأسبوع الماضي، خلّفت وفاة واحدة، و26 إصابة، منها 12 بجروح متوسطة، و14 بجروح طفيفة.

وفي تفاصيل حالة الوفاة، ذكرت شرطة المرور أن المواطن سميح عيد جعرور ?? عامًا توفي أمس السبت، متأثرًا بجراحٍ أصيب بها جراء حادث طرق الأربعاء الماضي، حيث قامت مركبة من نوع تويوتا بصدمه في شارع الجلاء بالقرب من عمارة الزهارنة. 

وأوضحت "المرور" أنه يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضية. 

وبيّنت الإحصائية أن الحوادث المذكورة خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 74 مركبة، من ضمنها 7 دراجات نارية.

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