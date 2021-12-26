أسرى حماس: دخول الفوج الأول للإضراب خلال ساعات

غزة - الرأي:

قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة حماس، إن الفوج الأول من الأسرى يتقدمهم القادة والرموز سيدخل في إضراب عن الطعام، خلال الساعات القادمة.

وأكدت في تصريحات نقلها مكتب اعلام الأسرى اليوم الأحد، أن الخطوة تأتي في إطار المعركة المفتوحة مع إدارة سجون الاحتلال، وتمثل فصل آخر من فصول المعركة معها.

وذكرت أن خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، يتبعها حل فعلي للتنظيم، مؤكدة أن لهذه الخطوة ما بعدها.

وتسود حالة من التوتر داخل سجون الاحتلال، على إثر تداعيات الاعتداء السافر على الأسيرات، والاعتداء الذي نفذته إدارة سجون الاحتلال على أسرى سجن نفحة الصحراوي مساء الإثنين الماضي.