بلدية رفح تنظم محاضرة لتوعية صناع الجمال بمخلفات الحروب

غزة-الرأي

نظمت بلدية رفح جنوب محافظات قطاع غزة محاضرةً توعوية لصناع الجمال حول مخلفات الحرب القابلة للانفجار وخطورتها وكيفية التعامل معها، بالتعاون مع جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي ومنظمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، ضمن برنامج الاستعداد والحماية في أوقات الطوارئ والتعامل الآمن مع مخلفات الحرب.



وأوضح مدير دائرة الصحة والبيئة بالبلدية م. مهند معمر أهمية تنظيم المحاضرة، التي تأتي في إطار تنفيذ الفعاليات والبرامج المختلفة لتوعية صناع الجمال وتثقيفهم؛ لا سيما المواضيع التي تهدد سلامتهم وصحتهم، مشيرًا إلى أهمية تعريفهم بمخاطر المخلفات الناتجة عن الحروب المتكررة، وضرورة التعامل معها بحذر، وتبليغ الجهات المختصة حال وجود أجسام مشبوهة قد تودي بالحياة حال الاقتراب منها أو التعامل معها.



بدورها، أعطت المدربة فكرة عامة عن مخلفات الحرب القابلة للانفجار، وأنواعها وفقًا للمصدر والحجم والشكل وطريقة الانفجار، التي تتنوع بين المقذوفات بأنواعها والقنابل اليدوية وصواريخ وقنابل الطائرات، مبينةً مخاطر مخلفات الحرب على الإنسان والبيئة المحيطة، وأوضحت العلامات التي يمكن من خلالها التعرف على وجودها.



وبينت الآثار الخطيرة لمخلفات الحرب، محذرةً من السلوكيات الخطرة التي يمارسها المواطنون والتي من الواجب تجنبها لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشيرةً إلى ضرورة اتباع الإجراءات السليمة في حال التعامل مع الأجسام المشبوهة وعدم العبث بها.

