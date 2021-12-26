وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تزيل تعديات على أراضٍ حكومية في دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تنظم محاضرة لتوعية صناع الجمال بمخلفات الحروب وكالة الرأي الفلسطينية الهيئة القيادية لأسرى حماس تعلن دخول الفوج الأول في الإضراب وكالة الرأي الفلسطينية حالة وفاة و26 إصابة بـ 49 حادث سير في غزة خلال أسبوع وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بني سهيلا تفتتح محطة تحلية مياه للشرب في منطقة الزنة وكالة الرأي الفلسطينية 4 وفيات و20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة وكالة الرأي الفلسطينية كشف ملامح الاعتداء على أسرى قسم 12 بـ "نفحة" وكالة الرأي الفلسطينية الوفد الطبي المصري والطواقم المحلية تشرعان بإجراء عمليات نوعية وكالة الرأي الفلسطينية الحتة يطالب بكبح جماح الاحتلال ومستوطنيه بالضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الغرفة المشتركة تعلن انطلاق تدريبات "الركن الشديد 2"
أخبار » الأخبار الحكومية

بلدية رفح تنظم محاضرة لتوعية صناع الجمال بمخلفات الحروب

26 كانون أول / ديسمبر 2021 11:13

11
11

غزة-الرأي

نظمت بلدية رفح جنوب محافظات قطاع غزة محاضرةً توعوية لصناع الجمال حول مخلفات الحرب القابلة للانفجار وخطورتها وكيفية التعامل معها، بالتعاون مع جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي ومنظمة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS)، ضمن برنامج الاستعداد والحماية في أوقات الطوارئ والتعامل الآمن مع مخلفات الحرب.


وأوضح مدير دائرة الصحة والبيئة بالبلدية م. مهند معمر أهمية تنظيم المحاضرة، التي تأتي في إطار تنفيذ الفعاليات والبرامج المختلفة لتوعية صناع الجمال وتثقيفهم؛ لا سيما المواضيع التي تهدد سلامتهم وصحتهم، مشيرًا إلى أهمية تعريفهم بمخاطر المخلفات الناتجة عن الحروب المتكررة، وضرورة التعامل معها بحذر، وتبليغ الجهات المختصة حال وجود أجسام مشبوهة قد تودي بالحياة حال الاقتراب منها أو التعامل معها.


بدورها، أعطت المدربة فكرة عامة عن مخلفات الحرب القابلة للانفجار، وأنواعها وفقًا للمصدر والحجم والشكل وطريقة الانفجار، التي تتنوع بين المقذوفات بأنواعها والقنابل اليدوية وصواريخ وقنابل الطائرات، مبينةً مخاطر مخلفات الحرب على الإنسان والبيئة المحيطة، وأوضحت العلامات التي يمكن من خلالها التعرف على وجودها.


وبينت الآثار الخطيرة لمخلفات الحرب، محذرةً من السلوكيات الخطرة التي يمارسها المواطنون والتي من الواجب تجنبها لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، مشيرةً إلى ضرورة اتباع الإجراءات السليمة في حال التعامل مع الأجسام المشبوهة وعدم العبث بها.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قسم الصحافة بالإسلامية يُنظم ورشة عمل حول مواجهة التهديدات السيبرانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟