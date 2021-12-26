سلطة الأراضي تزيل تعديات على أراضٍ حكومية في دير البلح

وسط القطاع - الرأي

أزالت طواقم التفتيش والمتابعة في سلطة الأراضي بالتعاون مع قوات الشرطة تعديات على أراضٍ حكومية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت سلطة الأراضي، إن التعديات عبارة عن أربعة بيوت وسياجات وأكشاك على ما مساحته ثلاثة دونمات في منطقة القسطل شرق دير البلح.

وأضافت أن الإزالة تمت بعد استنفاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المتعدين الذين جرى تعويض أحدهم مسبقا ًورفض استلام التعويض وتعدى على المزيد من الأراضي الحكومية .

وبينت طواقم سلطة الأراضي أن احد المعتدين استلم ما مساحته 190م إلا أن ابنائه تعدوا على مزيد من الأراضي الحكومية .

وأشارت سلطة الاراضي إلى أنه تم اخطار المتعدين واعطائهم الوقت المنصوص عليه قانونا ًقبل ازالة التعدي.

وأوضحت أن ما تمت إزالته هي تعديات حديثة جاءت بعد تاريخ 15/5/2010، مؤكدةً في الوقت ذاته على أنه لا تملك بالتقادم على الأراضي الحكومية مهما امتدت الفترة الزمنية للمتعدين.

وذكرت سلطة الأراضي أن عملية الازالة تأتي في سياق العمل اليومي لطواقم التفتيش والمتابعة التي تعمل على مدار الساعة في متابعة الاراضي الحكومية وازالة التعديات عليها ومنع أي تعدي حديث.

وجددت دعوتها بعدم التعدي على الأراضي الحكومية سواء بالتعدي أو الشراء أو البيع، مشددةً على أن أي تعدي سيتم التعامل معه حسب ما ينص عليه القانون.

وطالبت سلطة الأراضي بضرورة التبليغ عن التعديات على الأراضي الحكومية بالاتصال على الارقام المنشورة على الموقع الرسمي لسلطة الاراضي وعلى صفحتها على موقع فيس بوك.

وأكدت أن عملها اليومي يهدف لاسترجاع الاراضي الحكومية للاستفادة منها في خدمة عموم المواطنين، ومنع نشوء عشوائيات جديدة بالقطاع .