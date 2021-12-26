التنمية الاجتماعية تنظم دورة حول الإستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي

غزة-الرأي

نفذت الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي في وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بدائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمديريات والإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة , دورة تدريبية استهدفت 15 باحثة اجتماعية من مديرية غزة والشمال وبتنفيذ من جمعية عبد الشافي الصحية والمجتمعية ضمن مشروع الحد والاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.

بدورها، أفادت أ. ريم اسليم مدير دائرة الجودة وتطوير الأداء المؤسسي أن الدورة استهدفت الباحثات الاجتماعيات غير المتخصصات في العمل مع المرأة بشكل مباشر بهدف رفع الوعي وكفاءة استقبال وتحويل الحالات الناجية من العنف ضمن معايير العمل المتبعة في هذا المجال وهذا وقد استغرقت الدورة 12 ساعة تدريبية على مدار ثلاث أيام متتالية وتضمنت عدد من المحاور كان أهمها تحديد ووصف العنف القائم على النوع الاجتماعي في سياقه الإنساني في قطاع غزة , و إدراك عواقب العنف القائم على المبني على النساء والفتيات من مختلف الأعمار مع وبدون إعاقات.

وركزت أيضا أنواع العنف المبني على النوع الاجتماعي وآليات اكتشاف العنف بالإضافة إلى أدوار غير المتخصصين ومسؤولياتهم عند اكتشاف العنف ومفهوم إدارة الحالة وخطواتها و الخدمات المستجيبة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والمؤسسات المستجيبة للعنف والتعرف على مسارات الإحالة واليات التحويل بالإضافة إلى الحماية الرسمية وغير الرسمية من العنف وتقديم الخدمات عن بعد في ظل فيروس كورونا .

