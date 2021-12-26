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بلدية دير البلح تشارك بحلقة شبابية حول دور المجتمع وجائحة كورنا

26 كانون أول / ديسمبر 2021 12:21

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غزة-الرأي

شارك رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو في الحلقة الشبابية التي عقدتها جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي بالتعاون مع منظمة اليونيسيف حول دور المجتمع المدني والقطاع الخاص أثناء جائحة كورنا ودورهم في التشجيع على أخذ اللقاح وكذلك دور البلدية خلال العدوان الأخير على قطاع غزة وما بعده.
واستعرض رئيس البلدية جهود البلدية إلى جانب المؤسسات الحكومية والغير حكومية منذ بداية الجائحة في الحد من انتشار الفيروس وأهمية الوقاية وطرقها، بالإضافة لحملات توعية المواطنين بإجراءات السلامة وأهمية تلقي اللقاح للحفاظ على سلامتهم.
كما تحدث عن جهوزية البلدية لأي طارئ سيما خلال العدوان الأخير على القطاع مؤكداً أن طواقم البلدية على جهوزية تامة للتدخل وقت الطوارئ وأنها بذلت جهداً كبيراً خلال العدوان إلى الدرجة التي لم يشعر معها المواطن بنقص في الخدمة، حيث قام موظفي البلدية بعمل فدائي وبطولي من خلال المسارعة في معالجة أي مشكلة كانت تحدث خلال العدوان.
وضمت الحلقة الشبابية ممثلي عن بلديات المنطقة الوسطى، ومدير المنطقة الوسطى بوزارة الحكم المحلي م.أحمد سمارة حيث ناقشوا عمل البلديات خلال الجائحة وكذلك خلال العدوان وبعده.
 

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