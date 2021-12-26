"شؤون المرأة " تناقش فعاليات اليوم الختامي لـ"رغم القيد"

غزة – الرأي:

ناقشت وزارة شؤون المرأة الأحد فعاليات اليوم الختامي للحملة العالمية المناهضة للعنف ضد المرأة والتي جاءت بعنوان "رغم القيد" لهذا العام .

وحضر اللقاء أ.نهى أبو العلا وأ.نهال حسن عن وزارة شؤون المرأة ، فيما مثل التعليم العالي كلاً من أ.خالد الجرجاوي وأ. خالد عدوان ، وعن وزارة الأسرى أ.خالد حجاج ، ومثل المكتب الاعلام الحكومي أ.محمد حبييب.

وتطرق اللقاء الذي نظمته شؤون المرأة إلى تحديد موعد الاحتفال الختامي للحملة والذي يصادف الاثنين بعد القادم (3-1-2022) ، وتحديد الفائزين في المبادرات الشبابية التي نفذت من قبل الجامعات أو المدارس على حد سواء .

وقالت مديرة دائرة الاتصال والتأثير في وزارة شؤون المرأة أ.نهى أبو العلا أنه سيتم تكريم المبادرات الجامعية الفائزة بجوائز مالية ، مشيرةً إلى أن عددها بلغ الخمسة جوائز بتكلفة تفوق 1100$ .

بدوره، رحب رئيس قسم الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم العالي أ. خالد الجرجاوي بإقامة الاحتفال في قاعة وزارة التربية والتعليم، مؤكداً أنها تحمل دلالة رمزية ومعنويةً تجاه الوزارة ودورها في الحملة .

وأكد مدير دائرة العلاقات العامة في الإعلام الحكومي أ.محمد حبيب ، أن وزارته تكرس كافة إمكانياتها على صعيد التغطية الاعلامية والتنسيق مع وسائل الإعلام من أجل إبراز أنشطة الحملة التي عملت على تعريف الناس بقضية الأسيرات والعنف الذي يتعرضن له داخل المعتقلات الصهيونية.

وأشاد مدير دائرة العلاقات في العامة في وزارة الأسرى وشؤون المحررين خالد حجاج بدور حملة "رغم القيد " في تعزيز مكانة الأسيرات في المجتمع الشبابي والطلابي سواء في الجامعات والمدارس ، شاكراً الجهود المبذولة من قبل جميع المؤسسات الشريكة في هذه الحملة .

يذكر أن وزارة شؤون المرأة أطلقت الأربعاء (24 نوفمبر 2021) فعاليات الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة والذي يوافق الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام، حاملاً عنوان "رغم القيد" لتسليط الضوء على معاناة الأسيرات داخل المعتقلات الصهيونية.

ويشارك في الحملة العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية التي تهتم في قضايا المرأة وهي وزارة شؤون المرأة، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأسرى والمحررين، المكتب الإعلامي الحكومي، والمؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى (تضامن).