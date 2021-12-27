الإصلاح والتأهيل تناقش آلية تطبيق الأحكام المتتالية وضم العقوبات

غزة- الرأي

ناقش عميد حقوقي علاء الدين الهندي مدير عام المديرية العامة للإصلاح والتأهيل، محددات تطبيق المادة"48" من قانون العقوبات رقم "74" لسنة 1936، وإيجاد آلية لتطبيق الأحكام المتتالية على المتهم فيما يتعلق بتداخل وضم العقوبات.

جاء ذلك، خلال لقائه مع رئيس المكتب الفني والتفتيش القضائي المستشار أكرم كلاب، والقاضي إيهاب عرفات وكيل المكتب الفني، والمستشار سامي الأشرم،عميد المعهد العالي للقضاء، وعضو المكتب الفني و رئيس نيابة تنفيذ الاحكام، الأستاذ نهاد الرملاوي.

كما تم بحث التعاون المشترك من أجل تذليل العقبات والإشكالات لضمان حقوق النزلاء .