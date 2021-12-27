حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

الضفة المحتلة - الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الاحتلال نفذ مداهمات في عدة مدن، وعرف من المعتقلين:

1. قسام صابر- مخيم قلنديا شمال القدس

2. محمد حسن حماد- مخيم قلنديا

3. المحرر أيمن علي اطبيش- دورا جنوب الخليل

4. محمد علي اطبيش- دورا

5. المحرر عادل الحريبات- دورا

6. عمير عبد الفتاح حميدان- بدو شمال غرب القدس

7. مسعد البلوي- النصارية شرق نابلس

8. والدة الأسيرين عمر وغيث جرادات- السيلة الحارثية غرب جنين

9. أنس صابر مفارجة- بيت لقيا غرب رام الله

10. محمد زياد جرادات- السيلة الحارثية

11. موسى سويطي- بيت عوا جنوب الخليل

12. خليل عواودة- إذنا غرب الخليل