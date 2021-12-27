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بطولة انكلترا: تأجيل مباراة ليدز وأستون فيلا الثلاثاء جراء كورونا

27 كانون أول / ديسمبر 2021 09:15

بطولة انكلترا: تأجيل مباراة ليدز وأستون فيلا الثلاثاء جراء كورونا
بطولة انكلترا: تأجيل مباراة ليدز وأستون فيلا الثلاثاء جراء كورونا

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنكليزي الأحد، تأجيل مباراته التي كانت مرتقبة الثلاثاء ضد أستون فيلا ضمن منافسات المرحلة العشرين من الدوري الممتاز، بسبب تأخر انتهاء الحجر الصحي للاعبيه الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كوفيد-19.
وأوضح النادي الذي يشرف عليه الإيطالي مارسيلو بييلسا في بيان أنه “رغم عدم وجود إصابات جديدة بفيروس كوفيد-19 ضمن عاملينا، فغالبية اللاعبين الذين ثبتت إصابتهم قبل المباراة ضد ليفربول (تم تأجيلها) لم يخرجوا من الحجر بعد”.

وأضاف أنه “نتيجة لذلك، ما زلنا لا نملك ما يكفي من لاعبي الفريق الأول لتلبية شروط الدوري الممتاز لهذه المباراة”.
وبالتالي، ارتفع عدد المباريات التي أرجئت في الأسبوعين الأخيرين بسبب فيروس كورونا إلى 14، فيما رفضت أندية الدوري الممتاز خلال اجتماع لرابطتها والدوري خيار تعليق الموسم مؤقتاً من أجل الحد من تفشي الفيروس في صفوف اللاعبين والأجهزة الفنية والطبية والإدارية في الفرق.

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