بطولة السعودية: الاتحاد يعود من بعيد للفوز على الاتفاق

-عاد الاتحاد المتصدر من بعيد وحول تخلفه أمام الاتفاق بهدفين إلى فوز 3-2 الاحد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم.

تقدم الاتفاق بهدفي زياد الصحفي بالخطأ في مرمى فريقه (29) والسويدي روبن كوايسون (41)، ورد الاتحاد بثلاثية هارون كمارا (71 و85) وزياد الصحفي (82).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام ضمك المتعادل السبت مع الباطن 1-1، وأربع نقاط أمام الشباب الذي يختتم المرحلة الإثنين باستضافة التعاون.

وفي المقابل، تجمد رصيد الاتفاق عند 16 نقطة وتراجع للمركز التاسع.

وكان الاتحاد الطرف الأفضل خلال الشوط الأول وظهرت نواياه منذ البداية من خلال هجماته العديدة لكنه عجز عن الوصول الى الشباك بعدما اصطدم بتألق الحارس الجزائري رايس مبولحي الذي تصدى لرأسية البرازيلي رومارينيو داسيلفا (24).

ومن هفوة دفاعية، أخذ الاتفاق الأسبقية عندما حاول زياد المولد اعادة الكرة للحارس لكنه وضع الكرة في مرماه (29).

ولاحت فرصة للاتحاد لمعادلة النتيجة لكن عبدالإله المالكي الذي انكشف أمامه المرمى لعب الكرة بحانب القائم (31)، ثم ومن هجمة سريعة كاد الاتفاق أن يضيف هدفاً ثانياً لولا براعة الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي الذي تصدى للكرة وأنهى خطورتها (35).

ومن هجمة منسقة تمكن الاتفاق من تعزيز تقدمه، عندما لعب المغربي وليد أزارو كرة عرضية لكوايسون الذي انسل بين المدافعين ولعبها على يسار مارسيلو غروهي (41).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، كاد الاتفاق أن يفاجئ مضيفه بهدف ثالث لكن كرة وليد أزارو علت العارضة بقليل (47).

ورد الاتحاد بكرة قوية صوبها عبدالعزيز البيشي ومرت بجانب القائم (53)، ثم سدد عبدالرحمن العبود كرة قوية طار لها رايس مبولحي وابعدها بقبضته (66).

ومن أول لمسة نجح البديل هارون كمارا في تقليص الفارق عندما تلقف كرة عرضية ولعبها داخل المرمى (71).

ومن ركلة حرة، أدرك الاتحاد التعادل عندما ارتقى زياد الصحفي للكرة ولعبها داخل المرمى مستغلاً الخروج الخاطئ للحارس مبولحي (82).

ولم تمض سوى ثلاث دقائق حتى أضاف الاتحاد هدفه الثالث عندما فشل المدافع في ابعاد كرة البرازيلي إيغور كورنادو لتجد كمارا الذي اعادها داخل المرمى (85).

وحقق النصر فوزاً مثيراً على ضيفه الحزم 2-1 في اللقاء الذي جرى على ملعب مرسول بارك بالرياض.

سجل للنصر خالد الغنام (14) والكاميروني فينسنت أبو بكر (52)، وللحزم البرتغالي تياغو رودريغيز (57).

وتقدم النصر للمركز الرابع بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بينما بقي الحزم في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

وانتزع الطائي ثلاث نقاط ثمينة عندما حول تأخره بهدف أمام ضيفه الفيصلي إلى فوز 3-1.

وأنهى الفيصلي الشوط الأول متقدما بهدف جوليو تافاريس من الرأس الأخضر (9)، ثم رد الطائي في الشوط الثاني بتسجيله ثلاثة أهداف بواسطة الزمبابوي كنوليدج موسونا (66 و90+5) وعبدالعزيز الحرابي (72).

ورفع الطائي رصيده إلى 16 نقطة في المركز العاشر، بينما بقي الفيصلي على رصيده السابق 15 نقطة في المركز الثاني عشر.