"ثابت" يتفقد سير العمل في مديرية تعليم شرق خانيونس

خان يونس- الرأي

تفقّد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت سير العمل بمديرية التربية والتعليم في شرق خان يونس.



جاء ذلك خلال زيارته للمديرية بمشاركة مدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ومدير دائرة التصميم والبناء المدرسي م. حاتم غيث، ومدير مكتب الوكيل أ. عبد الحليم صبّاح.



وكان في استقبالهم مدير التعليم أ. سعيد قديح، ومدير الدائرة الإدارية أ. منار أبو خاطر، ومدير الدائرة الفنية أ. فاطمة الخالدي، ورؤساء الأقسام.



وأوضح ثابت أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى توفير البيئة التعليمية المناسبة من خلال تدشين المدارس الجديدة والبرامج والمشاريع التي تُجود العملية التربوية وترتقي بالطلبة.



وتحدث وكيل الوزارة عن خطط الاهتمام بفئات الطلبة ضعاف التحصيل والمتفوقين والموهوبين إضافة إلى المبادرات من الطواقم التدريسية.



وثمن المبادرات الراقية في مديرية شرق خانيونس، ووعد بزيارة ميدانية لمدارس المديرية للاطلاع على المواهب والمبادرات وتكريم المتميزين من الطلبة والمعلمين.

بدوره ثمّن قديح زيارة وكيل الوزارة للمديرية، مؤكداً أنها تعكس مدى اهتمامه الكبير بالميدان التربوي، وحرصه الدائم على تقدم المسيرة التعليمية.



واستعرض قديح أهم إنجازات المديرية خلال العام الدراسي، وعملها على رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة في كافة المراحل وخاصة الثانوية العامة، كما أنها تنفذ العديد من البرامج والأنشطة التربوية والتعليمية النوعية.



وخلال زيارته اجتمع وكيل الوزارة برؤساء أقسام المديرية، وجرى نقاش حول العديد من القضايا والأفكار التطويرية.



كما زار وكيل الوزارة فعاليات مسابقة "وسيلتي من صنع يدي" والهادفة إلى تحسين العملية التعليمية باستخدام الوسائل التربوية قليلة التكلفة وسهلة الاستخدام التي تجعل من التدريس أكثر فائدة ومتعة.

