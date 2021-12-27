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ضمن برنامج الوزارة للتواصل واللقاءات المجتمعية:

"ثابت" يجتمع بأولياء الأمور بمديرية التربية والتعليم رفح

27 كانون أول / ديسمبر 2021 09:44

ضمن برنامج الوزارة للتواصل واللقاءات المجتمعية: وكيل الوزارة يجتمع بأولياء الأمور بمديرية التربية والتعليم رفح
ضمن برنامج الوزارة للتواصل واللقاءات المجتمعية: وكيل الوزارة يجتمع بأولياء الأمور بمديرية التربية والتعليم رفح

رفح- الرأي

اجتمع وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. زياد ثابت وبرفقته مدير التربية والتعليم أ. أشرف عابدين، بنخبة من أولياء الأمور والمخاتير والوجهاء وشخصيات من المجتمع المحلي.

جاء ذلك، بحضور مدير الدائرة الإدارية أ. سمير الحوراني، ومدير الدائرة الفنية أ. إسماعيل حرب، ومدير عام وحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي أ. أحمد عايش النجار، ومدير دائرة التصميم والإشراف المدرسي م. حاتم غيث، ومدير مكتب الوكيل أ. عبد الحليم صباح، والعديد من رؤساء الأقسام.


وفي بداية اللقاء رحب مدير التعليم بضيف المديرية الكبير، وشكره على استجابته السريعة لدعوة المديرية وأولياء الأمور وخاصة منطقة خربة العدس، وأثنى على دعمه المتواصل لكل ما يخدم أبنائنا الطلبة وتوفير بيئة دراسية صحية لهم.


بدوره أثنى وكيل الوزارة على جهود مديرية رفح وتميزها على صعيد المديريات والعملية التربوية وشكر قيادتها على حسن الاستضافة، وأكد على أن الوزارة لن تألو جهداً لتطوير المسيرة التعليمية في قطاع غزة، وخاصة بناء المدارس الجديدة، وأشار إلى بناء وافتتاح 10 مدارس جديدة في عام 2021، و28 مدرسة قيد الإنشاء والتنفيذ، رغم كل التحديات الصعبة من ظروف الحصار الظالم ومنع المواد من الدخول وإغلاق المعابر وظروف جائحة كورونا.


وأضاف وكيل الوزارة أن الوزارة تبني علاقات وجسور ثقة متينة مع المانحين مما يساعد في تنفيذ خطتنا ببناء المدارس الجديدة وتأثيثها.


وتعقيباً على حديث الوكيل، أكد مدير التعليم أن المديرية ومن خلفها الوزارة تضع بناء المدارس كهدف استراتيجي مهم حتى تصبح جميع المدارس تعمل بنظام الفترة الواحدة، ولحينها تعمل المديرية على تقليل الكثافة الصفية قدر الامكان، والصيانة الدورية للمدارس.


وفي مداخلة له طالب عضو المجلس الأعلى لأولياء الأمور والمتحدث باسم أهالي الطلبة في منطقة خربة العدس أ. هاني النحال وكيل الوزارة بصيانة مدرسة العقاد لحين البناء، وكذلك صيانة وتوسعة مدرسة يبنا، حيث أعلن الوكيل موافقته على الفور، واستعداده لتسهيل كافة الأمور الإدارية واللوجستية لذلك.


من جانبها أعربت عضو المجلس الأعلى لأولياء الأمور أ. ميساء فوجو عن رضاها التام عن اللقاء ووصفته بالمثمر والايجابي، وأكدت على رضا كل الحضور من المجتمع المحلي.
كما بيَّنت فوجو أن المجلس الأعلى سيبقى يعمل جنباً إلى جنب مع المديرية لتحقيق أقصى فائدة للطلبة وخاصة توفير قطع أراضي لبناء مدراس جديدة.

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