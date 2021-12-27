التعليم المستمر للتمريض يناقش في محاضرة علمية"النزيف مابعد الولادة"

غزة- الرأي

عقد قسم التعليم المستمر للتمريض بمجمع الشفاء الطبي محاضرة علمية بعنوان "كيفية التعامل مع المريضة التي تعاني من نزيف مابعد الولادة".

جاء ذاك، بحضور رئيس القسم أ. محمود الاشرم ومشرفة التمريض في مستشفى الولادة الحكيمة بثينة الشيخ خليل عدد من تمريض وقابلات بعض أقسام مستشفى الولادة وبعض طلبة القبالة من الجامعة الاسلامية، في مركز الشوا التعليمي.

وألقت المحاضرة الحكيمة ياسمين أحمد، وشملت المحاضرة تعريف نزيف مابعد الولادة وكيفية منع حدوثه وأسبابه وأنواعه ومضاعفاته وكيفية تشخيصه وطرق علاجه.



وعبر مدير تمريض المجمع أ.زهير نوفل عن شكره العميق لقسم التعليم المستمر على جهودهم في عقد هذا النوع من المحاضرات ،كما عبر عن شكره الى جميع المشاركين فيها متمنيا الاستمرار في عقد الدورات والمحاضرات التدريبية والتعليمية في هذه المجالات لرفع كفاءة الكوادر الصحية ولتفادي الاخطاء وادراك الاعراض الطارئة في وقتها المحدد.