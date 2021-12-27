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يستقبل ما يقارب 2500حالة سنوياً

قسم الأعصاب الطرفية بمجمع الشفاء يجري 20حالة جراحية مجدولة

27 كانون أول / ديسمبر 2021 09:56

قسم الأعصاب الطرفية بمجمع الشفاء يجري 20حالة جراحية مجدولة
قسم الأعصاب الطرفية بمجمع الشفاء يجري 20حالة جراحية مجدولة

غزة- الرأي

قال د. أشرف البياع رئيس قسم جراحة اليد والأعصاب الطرفية بمجمع الشفاء الطبي بغزة، إن قسمه  يواصل العمل بخطوات جادة لتجويد الخدمة المقدمة.

وأضاف أن القسم يجري عمليات مميزة، و أن نوعية الحالات تنقسم الى ترميم أعصاب طرفية عن طريق الميكروسكوب والقسم الآخر نقل وتري للتعديل الوظيفي والجزء الثالث إعادة ترميم كفة اليد بمعدل 4 حالات أسبوعياً ، مشيرا الى ان معظم الحالات محولة من المستشفيات الأخرى في القطاع.

   وأضاف أن العيادة الخارجية لجراحة اليد والأعصاب الطرفية  تستقبل ما يقارب 2500حالة سنوياً ما بين حالات جديدة وقديمة من حالات الاحداث والحروب على قطاع غزة ويتم اجراء ما يقارب 20حالة جراحية مجدولة بالإضافة الى حالات الطوارئ كإصابات العمل والحوادث والحروب وغيرها ، كما يكون استقبال الحالات العاجلة يومياً وبموازاتاً مع أقسام العظام التي تعمل بالمجمع..

وعبر د. البياع عن شكره وتقديره الى كوادر القسم  أصحاب البصمة في الانجاز والهمة العالية على تحقيق وتقديم أفضل خدمة  صحية للمرضى.

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