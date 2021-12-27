ما هي مزايا شبكة الـ vpn وكيف تعزز مستوى الخصوصية والأمان؟

الرأي – وكالات:

الـ vpn، هي شبكة خاصة افتراضية تقدم خدمة تنشئ اتصالاً آمنًا ومشفرًا عبر الإنترنت، وقد يستخدم مستخدمو الإنترنت الـ vpn لمنح أنفسهم مزيدًا من الخصوصية وإخفاء الهوية عبر الإنترنت، أو للتحايل على الحظر والرقابة التي تفرضها بعض الحكومات.

وتعمل شبكة الـ VPN بشكل أساسي على توسيع شبكة خاصة عبر شبكة عامة، مما يسمح للمستخدم بإرسال واستقبال البيانات بشكل آمن عبر الإنترنت.

وعادةً ما يتم استخدام VPN عبر شبكة أقل أمانًا، مثل الإنترنت العام، و عادة ما يكون لدى مزودي خدمة الإنترنت قدر كبير من الوعي لأنشطة العميل، بالإضافة إلى ذلك قد تكون بعض نقاط الوصول إلى شبكة Wi-Fi غير الآمنة وسيلة ملائمة للمهاجمين للوصول إلى البيانات الشخصية للمستخدم، ويمكن لمستخدم الإنترنت استخدام VPN لتجنب هذه التعديات على الخصوصية.

مزايا شبكة الـ vpn عند اللعب اون لاين

يحتاج اي شخص الى مزيد من الخصوصية خاصة عند خوض تجربة لعب مقابل مال حقيقي او الاشتراك في اي من المغامرات الافتراضية او غيرها من التجارب، وهذه الشبكة تتيح للمستخدم الكثير من الخصوصية والامان.

وبفضل شبكة الـ vpn يمكنك ممارسة ألعاب كازينو اون لاين دون القلق من الحظر او الرقابة، ويمكن استخدام شبكات VPN لإخفاء سجل متصفح المستخدم وعنوان بروتوكول الإنترنت (IP) والموقع الجغرافي ونشاطه على الانترنت أو الأجهزة المستخدمة، ولن يتمكن أي شخص على نفس الشبكة من رؤية ما يفعله مستخدم VPN، وهذا يجعل هذه الشبكة أداة الانتقال للخصوصية عبر الإنترنت.

وتستخدم الـ vpn بروتوكولات الأنفاق لتشفير البيانات عند نهاية الإرسال وفك تشفيرها عند الطرف المستلم، ويتم أيضًا تشفير عناوين الشبكة الأصلية المتلقية لتوفير أمان أفضل الأنشطة عبر الإنترنت.

وغالبًا ما تُستخدم تطبيقات VPN لحماية عمليات نقل البيانات على الأجهزة المحمولة. يمكن استخدامها أيضًا لزيارة مواقع الانترنت المقيدة بالموقع ومع ذلك لا ينبغي الخلط بين الوصول الآمن عبر VPN للهاتف المحمول والتصفح الخاص، حيث ان التصفح الخاص لا ينطوي على تشفير لإنه ببساطة إعداد متصفح اختياري يمنع جمع بيانات المستخدم التي يمكن التعرف عليها.

كيف تحقق شبكة VPN مستوى عالي من الأمان؟

تنشئ الـ VPN نفق لاتصال آمن من نقطة إلى نقطة لا يمكن الوصول إليه من قبل المستخدمين غير المصرح لهم، وإنشاء النفق، يتم استخدام بروتوكول نفق عبر الشبكات الموجودة.

وتستخدم شبكات VPN المختلفة بروتوكولات أنفاق مختلفة، وقد يعتمد بروتوكول النفق المستخدم على النظام الأساسي الذي يتم استخدام VPN عليه، ويوفر تشفير البيانات بدرجات قوة متفاوتة.

باستخدام نفق VPN، سيتصل جهاز المستخدم بشبكة أخرى، ويخفي عنوان IP الخاص به ويشفّر البيانات، وهذا هو ما يخفي المعلومات الخاصة عن الآخرين الذين يأملون في الوصول إلى أنشطة الفرد، وسيقوم النفق بتوصيل جهاز المستخدم بعقدة خروج في مكان بعيد آخر، مما يجعل الأمر يبدو كما لو كان المستخدم في مكان آخر.

ما هي استخدامات الـ VPN؟

تُستخدم شبكة VPN للخصوصية الافتراضية من قبل مستخدمي الإنترنت العاديين والمؤسسات، ويمكن للمؤسسات استخدام شبكات VPN للتأكد من أن المستخدمين الخارجيين الذين يصلون إلى مركز البيانات الخاص بهم مرخصون ويستخدمون القنوات المشفرة، ويمكن أيضًا استخدام شبكات VPN للاتصال بقاعدة بيانات من نفس المؤسسة الموجودة في منطقة مختلفة.

كما يمكن أيضًا استخدامها لتزويد الموظفين عن بُعد، والعاملين المستقلين في مجال الاقتصاد، والمسافرين من رجال الأعمال بإمكانية الوصول إلى تطبيقات البرامج المستضافة على شبكات الملكية.

و للوصول إلى مورد مقيد من خلال VPN، يجب أن يكون المستخدم مصرحًا له باستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة وتوفير عامل مصادقة واحد أو أكثر، ويمكن أن تكون هذه كلمات مرور أو رموز أمان.

وعند تصفح الانترنت، يمكن لمستخدم الإنترنت الوصول إلى المعلومات من قبل الآخرين، بما في ذلك عادات التصفح أو عنوان IP، وإذا كانت الخصوصية مصدر قلق، يمكن لشبكة VPN أن توفر للمستخدمين مزيدا من الخصوصية، حيث انها تتيح امكانية التشفير وإخفاء الهوية والقدرة على الالتفاف حول المحتوى المحظور جغرافيًا هو ما يجده معظم المستخدمين ذا قيمة في VPN.

وقد تكون القدرة على الالتفاف حول المحتوى المحظور من دولة أخرى، على سبيل المثال، مفيدة للغاية للصحفيين، على سبيل المثال، إذا كان من المحتمل أن تحظر دولة ما محتوى الإنترنت من الكيانات الأجنبية، فيمكن للصحفيين استخدام VPN لتبدو وكأنها داخل هذا البلد، وكذلك محبي العاب الكازينو الذي قد يكون غير قانوني في بعض الدول.

فوائد استخدام الـ VPN

تشمل مزايا استخدام VPN ما يلي: