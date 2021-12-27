الدعليس يكشف عن جملة من القرارات دعماً للمعلمين

كشف رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة عصام الدعليس، عن جملة من القرارات والمكافئات لصالح دعم المعلمين في مدارس القطاع.

وقال الدعليس خلال كلمة له في الحفل المركزي بذكرى "يوم المعلم الفلسطيني" في قاعة رشاد الشوا بغزة، اليوم الاثنين، إنه سيتم صرف 100 ألف دولار كجوائز للمعلمين المتميزين.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ونقابة المعلمين، ستضع المعاير لتوزيع المبلغ على المعلمين المتميزين بالطريقة التي يتم التوافق عليها.

كذلك قال الدعليس إنه سيتم صرف الربع الثاني والثالث من مكافئات امتحانات الثانوية العامة، بمبلغ 4 مليون وأربعمائة ألف شيقل، وتغطية 69 شاغراً في الوزارة مع بدأ العام الدراسي الثاني.

أيضاً قال الدعليس إن وزارة التربية والتعليم اتخذت قراراً بتخفيف العبء الوظيفي عن المعلمين كبار السن والمرضى، حيث سيتم تعين 78 معلماً جديداً ليسدوا العجز الناتج عن ذلك.

وأكد على عودة حصص التربية الإسلامية في المدارس لما كانت عليه سابقاً، بعد أن تم تخفيضها بسبب جائحة "كورونا"، ولأجل ذلك سيتم تعين 35 معلماً لتغطية أي عجز ينتج عن عودة الحصص لسابق عهدها.

وكشف الدعليس عن إطلاق اسم ميدان "المعلم الفلسطيني" على تقاطع شارع الرشيد البحر وشارع رقم 8، حيث تم تكليف وزارة الأِشغال وبلدية غزة لاستكمال الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وأعلن عن مسابقة لاختيار أفضل تصميم هندسي للميدان المعلم ليكون معلم ثابت يرمز لمكانة المعلم الفلسطيني ودوره في بناء الأجيال.

كذلك أكد أن كافة مطالب المعلمين التي طرحتها نقابتهم، على طاولة البحث في لجنة متابعة العمل الحكومي، وأنها تعمل على تحقيقها قريباً.