التعليم بغزة تكرم المعلمين المتميزين للعام 2021

غزة - الرأي:

كرمت وزارة التربية والتعليم، ونقابة المعلمين في قطاع غزة، المعلمين المتميزين للعام 2021، وذلك خلال حفل مركزي أقامته اليوم الاثنين، بمركز رشاد الشوا بمدينة غزة، احتفالاً بمناسبة "يوم المعلم الفلسطيني".

وحضر الحفل رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، وكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت وكيل والوكيل المساعد للتعليم العالي إبراهيم القدرة، ورئيس لجنة التربية بالمجلس التشريعي عبد الرحمن الجمل، ورئيس تجمع النقابات المهنية سهيل الهندي، ونقيب المعلمين الفلسطينيين خالد المزين، ولفيف من المدراء العامين، ومدراء التربية والتعليم ونوابهم، وكوكبة من الشخصيات الرسمية والتربوية.

أشاد الدعليس في كلمة له بالدور الكبير للمعلم في خدمة الأجيال والطلبة وبناء المستقبل، مؤكدًا أن متابعة العمل الحكومي تسعى لتكون وزارة التعليم في المقدمة كي تساهم في بناء جيل التحرير الفلسطيني.

وأكد الدعليس أن وزارة التعليم ساهمت في كل المجالات من أجل رفعة المجتمع وكسر الحصار مضيفاً أننا ننتصر بهذا الطالب الذي يُعِدُّهُ المعلمُ الفلسطيني.

وأشار إلى أن وزارة التعليم حققت العديد من الإنجازات خلال 2021 من ضمنها بناء (10) مدارس حكومية جديدة وصيانة (112) مدرسة متضررة جراء العدوان الصهيوني وتعيين (500) معلم جديد وتوفير (297) منحة دراسية في مجال البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وتوفير عشرات الأدوات المساعدة للطلبة ذوي الاجتياحات الخاصة، علاوة على فوز بوابة روافد التعليمية وإذاعة التعليم بجوائز عالمية، وغيرها من الإنجازات المهمة.

كما أعلن الدعليس عن صرف الربع الثاني والثالث من مكافأة الثانوية العامة وتخصيص (100) ألف دولار لجائزة المعلم المتميز وتعيين (78) معلمًا جديدًا لتخفيف العبء الوظيفي عن المعلمين وإعادة حصص التربية الإسلامية التي توقفت مع بداية جائحة كورونا كما كانت سابقًا وتعيين (35) معلمًا جديدًا لتغطية العجز في عدد معلمي التربية الإسلامية وتغطية جميع الشواغر قبل مطلع الفصل الدراسي الثاني وإطلاق ميدان المعلم الفلسطيني على تقاطع شارع الرشيد وشارع 8، واعدًا بتنفيذ وتحقيق مطالب وقضايا أخرى تم مناقشتها مع نقابة المعلمين وفق الاستطاعة.

من جانبه أشاد ثابت بدور المعلم الفلسطيني وإنجازاته الكبيرة رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب الحصار والعدوان والوباء، مقدمًا الشكر لكل المعلمين والمعلمات الذين استطاعوا أن يتخطوا الحدود بإنجازاتهم وإبداعاتهم فهم يستحقون الشكر والتقدير.

وبيَّن ثابت أن المعلم الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة قدَّم الكثير من الإنجازات رغم كل التحديات الجمَّة حيث نجد أسماء معلمينا على مستوى فلسطين والعالم من بين الفائزين في مسابقات دولية لأنهم يعملون بكل جد واجتهاد.

وأوضح ثابت أن وزارته أطلقت العديد من البرامج والمسابقات النوعية من ضمنها مسابقة “مبادرتي” التي كرَّمنا فيها (500) معلم ومعلمة، بالإضافة إلى (70) من أصحاب المبادرات التي تُنفذ الآن لحل قضايا ومشكلات تربوية في المدارس، كما أننا سوف نكرِّم مبادرات المعلم القيمي الفائزة والتي تقوِّي الشراكة مع المجتمع المحلي في تعزيز القيم الوطنية والدينية والسلوكيات الإيجابية في نفوس الطلبة.

وشهد الاحتفال الكثير من الفقرات الفنية، وجرى في نهايته تكريم (580) من العاملين في سلك التعليم؛ منهم (380) معلمًا ومعلمة من المتميزين على مستوى مدارس قطاع غزة.