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زراعة الوسطى تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الدفيئات

27 كانون أول / ديسمبر 2021 02:46

زراعة الوسطى تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الدفيئات
زراعة الوسطى تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الدفيئات

الوسطى- الرأي

نفذ قسم الإرشاد النباتي بمديرية زراعة الوسطى، جولة ميدانية إرشاديةعلى مزارعي الخضار داخل الدفيئات في منطقة دير البلح.


وتمثلت الإرشادات والتوجيهات حول مكافحة الآفات، والإلتزام بفترة الأمان الخاصة بالمبيدات الكيميائية وخلال الجولة أكد طاقم المهندسين على ضرورة ترشيد إستخدام المبيدات والعمل علي زيادة وعي المزارعين بضرورة التوجه للزراعات الآمنة وتطبيقها.


كما تم تقديم الإرشادات للحد من آثار المنخفضات الجوية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية.


وتأتي هذه الجولات الدورية في إطار تفقد أحوال ومشاكل المزارعين خلال الموسم الزراعي .
 

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