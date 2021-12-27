وكالة الرأي الفلسطينية 13 عاماً على العدوان.. جبهة داخلية صلبة وأجهزة أمنية مُتطورة وكالة الرأي الفلسطينية رابطة علماء فلسطين تبدأ سلسلة لقاءات "الحوادث المرورية بين الشريعة والقانون" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تتابع استيراد تقاوي البطاطا من الخارج للموسم 2022 وكالة الرأي الفلسطينية زراعة الوسطى تنفذ جولة ميدانية على مزارعي الدفيئات وكالة الرأي الفلسطينية التعليم بغزة تكرم المعلمين المتميزين للعام 2021 وكالة الرأي الفلسطينية المالية: صرف مكافآت الثانوية العامة والامتحان الشامل وكالة الرأي الفلسطينية الحرب الأولى على غزة ذكرى ومشاهد مركبة لحروب لاحقة! وكالة الرأي الفلسطينية الدعليس يكشف عن جملة من القرارات دعماً للمعلمين وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية قوات الاحتلال تهدم بناية سكنية في العيسوية
أخبار » الأخبار الحكومية

بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والدائرة الدعوية

رابطة علماء فلسطين تبدأ سلسلة لقاءات "الحوادث المرورية بين الشريعة والقانون"

27 كانون أول / ديسمبر 2021 03:40

270282241_139214708508758_1310233217810602525_n
270282241_139214708508758_1310233217810602525_n

غزة- الرأي:

بدأت رابطة علماء فلسطين والإدارة العامة للمرور والنجدة والدائرة الدعوية في محافظة رفح سلسلة لقاءات جماهيرية بعنوان: الحوادث المرورية بين الشريعة والقانون، حيث تم تنظيم اللقاء الأول في مسجد الأبرار بمحافظة رفح وسط حضور حاشد من المصلين.

 حيث ألقى د. ياسر فوجو عضو الرابطة كلمة أشار فيها إلى تداعيات حوادث السير من ناحية شرعية، والحكم الشرعي فيمن يتهاون بإجراءات الوقاية والسلامة المرورية، وأكد على الوجوب الشرعي للالتزام بقوانين السير المعمول بها، وشدد على تطبيق عقوبات قانون المرور وذلك حفاظاً على النفس البشرية.

 وفي السياق ذاته تحدث النقيب بشرطة المرور بمحافظة رفح/ أكرم أبو عمير عن إهمال بعض المواطنين في الحالات المرورية، وأشار إلى أكثر أسباب الحوادث، وتطرق إلى طرق الوقاية منها، واستعرض العديد من الاحصاءات التي توجب وقفة جادة يشترك بها المجتمع كافة، وأشار في ختام كلمته إلى ضرورة التوعية المرورية، والعبور الآمن للطريق والصعود والنزول الآمن من المركبات وتوضيح السلوكيات الخاطئة التي تسبب الحوادث.

وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش للحاضرين لطرح بعض الاستفسارات والتساؤلات، وتمت الإجابة على تساؤلاتهم، وطالبوا بعقد المزيد من هذه اللقاءات ولكافة شرائح المجتمع.

من جانبه أكد د. محمد سالم رئيس دائرة الوعظ والإرشاد برابطة علماء فلسطين على ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والأهلية للحد من حوادث الطرق، وشكر استجابة شرطة المرور والدائرة الدعوية العامة للمشاركة في تنفيذ هذه السلسلة التي ابتدئت في محافظة رفح، وستستكمل في باقي محافظات قطاع غزة.

270292007_139214738508755_3184784902441369743_n 270282241_139214708508758_1310233217810602525_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قسم الصحافة بالإسلامية يُنظم ورشة عمل حول مواجهة التهديدات السيبرانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟